Estudante dos EUA desaparece após pular de navio em área infestada por tubarões

Cameron Robbins, de 18 anos, desapareceu no último dia 24 de maio após saltar de um navio de Cruzeiro em que estava a bordo. A área do mar em que caiu, nas Bahamas, tinha alerta de diversos tubarões. Autoridades locais deduzem que o jovem tenha morrido pela quantidade de tubarões que costuma ter na região.

O estudante do ensino médio era um dos passageiros do navio Blackbeard 's Revenge, que estava atracado próximo à ilha de Athol. O jovem pulou no mar em resposta a um desafio feito pelos amigos e sumiu.

A Guarda Costeira realizou buscas, mas depois de dois dias encerrou as operações.

Um oficial da Marinha das Bahamas afirmou que as águas ao redor da Ilha de Athol são bastante perigosas pela existência dos tubarões.

Nas redes sociais, em resposta a um vídeo que tem circulado, internautas especulam que o estadunidense tenha sido atacado por um tubarão que aparece meio às águas escuras da Ilha.