Justiça interrompe obras de tirolesa no Pão de Açúcar

Acolhendo a pedido do Ministério Público, a Justiça Federal embargou, na quinta-feira (1º), as obras para a instalação de uma tirolesa no Pão de Açúcar. Os Morros da Urca e do Pão de Açúcar são tombados pelo Iphan há 50 anos e reconhecidos como Patrimônio Mundial do Rio pela Unesco desde 2012.

A decisão do juiz Paulo André Espírito Santo Bonfadini interrompe as obras do projeto que pretende instalar quatro tirolesas, com 770 metros de extensão, que ligam os dois morros e podem chegar uma velocidade de 100 km/h. A empresa que administra o bondinho conseguiu autorização da Prefeitura do Rio e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a construção.

O pedido para o embargo alegava irregularidades na perfuração da rocha que poderiam causar danos aos patrimônios naturais. Além da preocupação do Ministério Público Fedral (MPF), moradores e ambientalistas também demonstraram receio em relação às obras.

Em nota ao Portal G1, o Parque Bondinho Pão de Açúcar informou que não foi citado até o momento sobre qualquer ação ajuizada pelo MPF ou intimado de decisão na ação. A empresa disse também que, assim que tiver acesso à decisão, irá analisar o teor da ação e se manifestará com o fim de repetir sobre a "absoluta legalidade" e o cumprimento dos requisitos técnicos pelas obras da tirolesa.