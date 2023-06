Depois de semana chuvosa, a previsão é de fim de semana ensolarado

Nesta sexta-feira (2), as temperaturas previstas têm mínima de 18°C e máxima de 25° C. O dia será de sol, com temperaturas amenas e nuvens à tarde. Diferente de como foi durante a semana, são baixas as chances de chuva pois a área de alta pressão está impedindo a formação de nuvens carregadas em todo o Sudeste. À noite, o tempo segue firme. Os ventos serão fracos durante todo o dia, chegando a no máximo 12 km/h na parte da noite.

Nos próximos dois dias, não há previsão de chuva, sendo o fim de semana ensolarado e ameno. No sábado (3), o dia amanhecerá com um nevoeiro sobre a região, mas durante a tarde o céu ficará limpo. A temperatura mínima do dia será de 16°C e a máxima de 27°C. O dia será de ventos fracos, com máxima de 11 km/h na parte da noite.

Já no domingo (4), o dia será mais frio, com a temperatura mínima de 15°C na parte da manhã e a máxima de 28°C que poderá ser atingida na parte da tarde. Assim como no sábado, o dia também amanhecerá com névoa fraca, mas o céu irá clarear na parte da tarde. A previsão é que os ventos se assemelhem aos dos dias anteriores, com máxima de 12 km/h.

Já para o resto da semana, o tempo deve permanecer ensolarado e estável, com previsão de pancadas leves de chuva apenas na terça-feira (6).

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*