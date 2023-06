Rio: ONG Nóiz faz grafite no telhado para evitar que crianças sejam alvos de tiros na Cidade de Deus

ONG Nóiz, da Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, que desenvolve inúmeros projetos voltados para crianças e adolescentes da comunidade, pediu ao grafiteiro Leandro MC Comb, para criar uma arte indicativa no telhado de sua sede, com medo das operações policiais na região.

"O objetivo é chamar a atenção para maior cuidado com as operações policiais, mostrando que ali circulam crianças. Já tivemos um caso, fomos alvejados no nosso telhado e na caixa d´água. Ficamos muito preocupados com a circulação nesses momentos", explica André Melo, presidente da ONG Nóiz.

Tudo isso foi feito por conta do medo constante que os helicópteros da polícia causam a todos da comunidade. Muita gente já teve telhados e caixas d’água perfurados por balas durante operações policiais na região, revela André.

A preocupação da equipe da ONG é porque o local é frequentado por muitas crianças, que fazem aulas de ballet, teatro, esportes e reforço escolar. As atividades são realizadas de segunda a sábado.

Além de proteger o local, as ilustrações fazem referência ao futuro das crianças que vivem na comunidade | Foto: Divulgação/ ONG Nóiz

Temos um protocolo, se as crianças estiverem na ONG, vamos todos para uma sala onde existem várias paredes, e ficamos ali até tudo se acalmar. Infelizmente é uma violência pela qual elas já estão habituadas, e isso não pode ser considerado normal", completa André.

Dependendo do tipo de operação policial que tem na comunidade, eles orientam as pessoas a não saírem de casa. Quando é uma ação de confronto direto, eles cancelam todas as atividades e fazem comunicados no grupo de pais no WhatsApp.

Além disso, eles mantêm dois psicólogos sempre de plantão para atender a todos da ONG, principalmente as crianças que lá são atendidas.

A arte foi criada por Leandro MC Comb, um grafiteiro da região, que fez uma alusão a duas crianças cheias de sonhos e com muita vontade de estudar. Através de seu desenho, dá para perceber a esperança transbordando ao olhar para frente e ver um futuro melhor do que elas têm hoje.

O representante da ONG escolheu a mensagem: ‘Nossos Sonhos Merecem Viver!’. Com isso, a arte, além de proteger o local, faz referência ao futuro de diversas crianças que vivem na comunidade e querem conquistar uma oportunidade no futuro.