Prorrogado prazo para vacinação contra a febre aftosa em Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), prorrogou, até o próximo dia 30 de junho, a primeira fase da vacinação contra a Febre Aftosa, destinada aos bovinos, bubalinos e equinos. A imunização é gratuita para os pequenos produtores, que possuem até 100 animais.

O principal objetivo da prorrogação da primeira fase da campanha, de acordo com a SEMAGRI, é garantir mais um mês de imunização aos pecuaristas, proporcionando um maior número de animais vacinados no município. No ano passado, a cidade registrou um novo recorde de vacinação contra a zoonose. Durante a campanha realizada em 2022, foram vacinados 24.393 animais bovinos e bubalinos, o equivalente a 85,57% dos envolvidos nesta etapa da vacinação, superando os 84% alcançados em novembro de 2021.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, a vacinação contra a Febre Aftosa é importante para a manutenção de um rebanho saudável.“É importante ressaltar que os animais são vacinados pelos próprios veterinários da SEMAGRI. O nosso principal objetivo com a prorrogação da campanha é prevenir essa grave zoonose e manter um rebanho saudável em nosso município.

As últimas campanhas bateram recordes históricos e é um compromisso da nossa secretaria a vacinação desses animais", afirmou o secretário.

A vacinação deve ser agendada na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, que fica localizada na Avenida 22 de Maio, nº 7557, em Venda das Pedras, ou pelo telefone: (21) 2635-7586.

Febre aftosa

Trata-se de uma zoonose contagiosa capaz de afetar tanto animais quanto as pessoas, tendo maior incidência entre os bovinos. Nas pessoas, o risco da doença é baixo e, quando ocorre o contágio, provoca algumas aftas e febres. Para os bovinos, a febre aftosa pode ser fatal.