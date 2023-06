Polícia Civil prende taxista envolvido na morte de turista chileno

No dia do crime, as vítimas sofreram o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela - Foto: Divulgação

No dia do crime, as vítimas sofreram o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) prenderam um homem, nesta quinta-feira (01/06), pelos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio. De acordo com as investigações, ele seria o motorista de táxi que levou os dois turistas chilenos e duas garotas de programa até Santa Teresa, na Região Central do Rio de Janeiro, no dia 14 de maio.

O acusado foi capturado no bairro de Del Castilho, na Zona Norte, após trabalhos de investigação e inteligência. No dia 22 de maio, os agentes da especializada já haviam detido as duas mulheres suspeitas de envolvimento no crime, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

No dia do crime, as vítimas sofreram o golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela". Eles tiveram os telefones celulares furtados e foram dopados e jogados de uma ribanceira. Um deles, Ronald Rafael Sobarzo, não resistiu e morreu.

Após o cumprimento das formalidades legais, o autor foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária.