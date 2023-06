Niteroienses se reúnem para discutir ciência, tecnologia e inovação

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI) de Niterói organizou, nesta quinta-feira (1), a sessão plenária do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, pela primeira vez divulgada de forma mais aberta ao público. O objetivo da ampliação da reunião foi tornar o ambiente de inovação da cidade mais próximo de todos os interessados no tema, que contribuem com essa área na cidade.

Dentre os temas discutidos durante a sessão, o destaque foi para os eventos do “Ecossistema de Inovação” da cidade. A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, Valéria Braga, explica que o objetivo desses eventos é a conexão de pessoas e empresas, para facilitar a troca de conhecimento e proporcionar espaços para possíveis negócios.

“Nossa ideia é que todos os eventos envolvam palestras e rodadas de conversa com startups. O intuito é conectar as startups da cidade a grandes empresas e investidores, assim como proporcionar um espaço para que essas grandes empresas possam comentar sobre suas necessidades. O objetivo do fortalecimento do ecossistema de inovação de Niterói é, principalmente, promover essa integração entre todos os segmentos da cidade, seja público, privado, academia ou organizações civis”, destacou a secretária.

Ainda durante a sessão, a SMCTI apresentou a proposta de dois decretos municipais em que está trabalhando: um de contratação pública de startups e outro de implementação de um “Sandbox Regulatório”. Essa última iniciativa pretende permitir que as startups testem projetos inovadores, englobando produtos ou serviços experimentais, dentro de um mercado real.

A reunião também abordou a Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia, que será realizada nos dias 10 e 11 de novembro, cujo foco será a elaboração do plano de ação do Ecossistema de Inovação para 2024, além da eleição de novos membros do Conselho de Ciência e Tecnologia da cidade.

“Nossa intenção nessa eleição é ampliar a representatividade da Inovação na cidade. Por isso, estamos propondo um novo quadro de gestão, com cadeiras para startups, além de mais organizações de sociedade civil”, acrescentou Valéria Braga.

Sobre o Conselho - O Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Niterói é um espaço de debate sobre as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação da cidade, que possui representatividade da academia, do setor privado, de organizações civis e do setor público. As reuniões do conselho acontecem mensalmente, com a finalidade de trocar informações e contribuir para as políticas públicas da cidade. A próxima reunião está marcada para o dia 6 de julho e também será aberta ao público.