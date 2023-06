Mulher tem lesões no rosto após trend do TikTok para cuidar da pele

Após tentar realizar uma dica de beleza que se tornou viral no TikTok, uma mulher de Gana, na África, diz que teve seu rosto "destruído". Regina Quaye queria se livrar dos pelos finos e curtos que crescem por todos o corpo e, principalmente, no rosto. Ela recorreu ao 'dermaplaning', que é uma febre entre as mulher na plataforma de vídeo.

O procedimento é semelhante ao ato de "se barbear", embora use uma lâmina esfoliante para retirar lentamente as células mortas da pele do rosto e os pelos faciais. Porém, após três dias, o rosto da jovem de 24 anos começou a apresentar acne, que se espalhou por toda a área, além de ficar inchado e dolorido.

A jovem precisou ir ao hospital e chegando lá, a equipe médica prescreveu um creme de hidrocortisona para acalmar sua pele. Ela compartilhou sua experiência no TikTok mostrando fotos do antes e depois.

“Eu cheguei a tentar a primeira vez em 2021 e aconteceu algo semelhante, apesar de ter menos acnes, porém, na época, achei que eram os novos produtos para a pele que eu estava usando”, declarou Regina Quaye.

A jovem também afirma que sua pele nunca mais foi a mesma e que agora, além de surgir acnes com frequência, a pele ficou mais oleosa.

Especialistas dizem que o procedimento em si não causa acne, mas que, ao invés disso, pode desencadear surtos em pessoas que já lutam contra manchas. Isso ocorre porque "barbear" sobre a "acne ativa" pode espalhar bactérias causadoras de manchas e piorá-las.

Médicos afirmam que ter pelos finos no rosto é normal e que o dermaplaning, também chamado de microplaning ou blading, deve ser feito por um profissional habilitado no procedimento. Em alguns casos, o pelo facial pode voltar a crescer mais espesso. Outros riscos incluem infecção por lâminas de barbear não estéreis e lesões físicas na pele, além de fotossensibilidade levando a queimaduras solares por esfoliação física.