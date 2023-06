Estações do Metrô Rio recebem postos de vacinação contra a Covid e gripe durante o mês de junho

As estações do Metrô Rio receberão postos de vacinação contra a Covid e gripe ao longo do mês de junho, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro. A ideia é levar os imunizantes a locais com grande circulação de pessoas para um trabalho de conscientização.

A ação contará com a orientação das equipes da SMS aos passageiros do metrô, sobre a importância de completar o esquema vacinal contra os vírus, além de tirar dúvidas sobre a imunização.

Nesta quinta (1), o posto de vacinação foi montado no mezanino da Estação Triagem, próximo aos acessos A (Rede Ferroviária) e B (Licínio Cardoso).

No próximo dia 6, o posto volante será instalado na Estação Maracanã, no mezanino próximo ao acesso B (Supervia). Já no dia 15, os imunizantes serão aplicados no corredor principal da Estação Botafogo, próximo ao acesso B (Muniz Barreto). A ação também será realizada na Estação Cantagalo no dia 22, no corredor próximo ao acesso B (Xavier da Silveira).

Os locais de vacinação serão montados fora da área controlada, sem a necessidade de passar pelas catracas das estações, das 8 às 16h.

Serviço:

Vacinação contra a Covid-19 e influenza nas estações do Metrô Rio

Estação: Triagem

Local: Mezanino próximo aos acessos A (Rede Ferroviária) e B (Licínio Cardoso).

Data: 1/06

Horário: das 8h às 16h

Estação: Maracanã

Local: Mezanino próximo ao acesso B (Supervia).

Data: 6/06

Horário: das 8h às 16h

Estação: Botafogo

Local: Corredor principal, próximo ao acesso B (Muniz Barreto)

Data: 15/06

Horário: das 8h às 16h

Estação: Cantagalo

Local: Corredor, próximo ao acesso B (Xavier da Silveira)

Data: 22/06