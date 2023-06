Comerciante é assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento em Rio das Ostras

O comerciante Valdomiro Santos Cerqueira, conhecido popularmente no bairro Serramar, em Rio das Ostras, como Baiano das Pratas, foi assassinado na tarde da última quarta-feira (31), dentro do próprio estabelecimento, um depósito de bebidas.

Segundo informações de algumas testemunhas, o comerciante tinha sido jurado de morte por um cliente que foi impedido de usar drogas, sendo expulso do local pelo dono do comércio.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 32° BPM (Macaé) foram acionados ao local para verificar a ocorrência, mas quando chegaram no local, o homem já estava sem vida. O local do crime foi preservado pela PM e agentes da Polícia Civil realizaram a perícia. O corpo foi removido para o IML de Macaé.

O caso está sob investigação da 128° DP (Rio das Ostras) e as diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do crime.