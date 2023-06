Polícia investiga caso de ofensa xenofóbica envolvendo equipe de Lana Del Rey

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância instaurou um inquérito para apurar um possível crime de xenofobia cometido por Will Whitney, integrante da equipe técnica da cantora americana Lana Del Rey, contra o Brasil. O incidente ocorreu no dia 28 de maio, quando Will, após ter seu celular roubado, fez comentários ofensivos contra o país nas redes sociais.

Will expressou sua indignação de maneira agressiva, afirmando que os brasileiros não mereciam ter música ao vivo. "Acabei de ter meu celular roubado das minhas mãos por um pedaço de merd* em uma motocicleta. Fod*-se esse país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para voltar para casa", escreveu o técnico. Além disso, ele utilizou hashtags depreciativas como "Fod*-se Brasil", "lixo humano" e "buraco de merd*". Após a repercussão negativa do caso, Will pediu desculpas publicamente e tornou sua conta do Instagram privada.

Em sua retratação, Will afirmou que o episódio o abalou profundamente e que o post foi escrito no auge de suas emoções. Ele reconheceu que generalizar sobre pessoas e lugares é injusto e destacou as diversas vezes em que esteve no Brasil, acompanhando diferentes artistas, e sempre teve experiências positivas. Will elogiou o show no Rio de Janeiro, classificando-o como incrível, e ressaltou a paixão e o entusiasmo dos fãs brasileiros, afirmando que ninguém merece música ao vivo mais do que o Brasil.

Enquanto a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância investiga o possível crime de xenofobia cometido por Will, a Delegacia de Apoio ao Turista (Deat) também iniciou um inquérito para apurar o responsável pelo furto do celular do técnico. Ambas as investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos e tomar as medidas adequadas, conforme a legislação vigente.