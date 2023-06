Foragido da Justiça é preso em aeroporto do Rio

O mandado de prisão, cumprido hoje, foi expedido em maio do ano passado. - Foto: Divulgação

A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão, na manhã desta quinta-feira (1), contra um homem , de 36 anos, no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, logo após seu desembarque de um voo proveniente de Belo Horizonte / MG.

Segundo a Polícia federal, contra ele tinha um mandado de prisão em aberto, pelos crimes de porte ilegal de armas de fogo e receptação.

O mandado de prisão cumprido tinha sido expedido em maio de 2022, pela 2ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza. O homem ficará à disposição em uma unidade prisional.