Meio Ambiente faz ação de conscientização contra soltura de balões

Com a proximidade do inverno e das festividades juninas, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo iniciou uma campanha de conscientização contra a soltura de balões em toda a cidade, em especial nas regiões que possuem áreas de conservação da natureza.

Tradicionalmente esse é um período onde há aumento considerável na soltura de balões, em especial nos dias de festa junina. No entanto, esse aumento, associado a períodos caracterizados por estiagem e baixa umidade, são a receita ideal para incêndios provocados pela queda de balões.

“Posicionamos essas placas em áreas que estão sendo reflorestadas através do programa Florestas do Amanhã. Hoje pela manhã nos deparamos com uma das placas da campanha destruída, provavelmente por grupos contrários a essa ação que estamos realizando no município”, disse o subsecretário de Meio Ambiente e biólogo, Glaucio Teixeira Brandão.

A placa vandalizada foi instalada no bairro Água Mineral e foi encontrada destruída nesta quarta-feira (31) por equipes da Secretaria. Até o momento já foram instaladas dez placas, que serão posicionadas nas áreas onde o Programa Florestas do Amanhã vem sendo implantado, como nas regiões da Apas de Maria Paula e do Engenho Pequeno. O programa, da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, realiza ações de reflorestamento com espécies endêmicas dos biomas de Mata Atlântica de São Gonçalo e outros municípios do território Fluminense.

Em São Gonçalo, a conscientização sobre soltura de balões acontece desde cedo, com as crianças da rede municipal de ensino. A parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e de Educação realiza o ‘Estudo Vivo’, um programa de educação ambiental que oferece experiências de aprendizado aos alunos das escolas municipais, onde as crianças aprendem a importância de preservar o meio ambiente , inclusive aprendendo sobre os riscos de soltura de balões.

Soltar balões é crime ambiental

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente alerta a população de São Gonçalo sobre a soltura criminosa de balões. Segundo a Lei Nº 9.605, de 12 de fevereiro a soltura de balões é crime ambiental, passível de detenção, de um a três anos, multa, ou ambas as penas cumulativamente. A mesma pena pode ser aplicada para quem destruir ou danificar vegetação em estágio avançado ou médio de regeneração, da Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção.

Florestas do Amanhã

O Programa Florestas do Amanhã nasceu de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), homologado pelo Ministério Público, que garantiu o repasse de recursos de compensação ambiental relativos aos impactos provocados pelo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) ao Fundo da Mata Atlântica (FMA).

O programa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas), que tem como objetivo reflorestar 1,1 mil hectares de Mata Atlântica, com o plantio de 2,5 milhões de mudas de espécies endêmicas do bioma em diversas unidades de conservação do território fluminense.