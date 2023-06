Programa da C&A oferece estágio para negros e indígenas

O Programa " Meu Primeiro Corre na Moda ", lançado recentemente pelo Instituto C&A, em parceria com marcas de moda, inscrevem estudantes de moda, negros e indígenas, entre 16 a 29 anos, da Região Sudeste. O projeto de empregabilidade visa dar oportunidades para estudantes que desejam desenvolver sua carreira no segmento da moda; além de fomentar a diversidade e inclusão. As inscrições estão abertas até 9 de junho, no site do Instituto C&A.

O estudante receberá uma bolsa de experimentação no valor de R$ 1.300 e auxílio alimentação de R$25, durante 4 meses, com carga horária de 30 horas semanais. A marca de moda , responsável por mentorear o estudante, se compromete a custear o valor do transporte.

Para inscrição no programa, é necessário : morar na cidade da marca, ser negro ou indígena, ter entre 16 e 29 anos , não é preciso experiência , ter cursos técnico, tecnólogo ou graduação em moda.