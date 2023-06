São Gonçalo recebe corredores exclusivos para ônibus e bicicletas

São Gonçalo, município localizado na Região Metropolitana, receberá um corredor seletivo para ônibus e uma rota ciclável como parte de várias intervenções de mobilidade urbana. Com um investimento de quase R$ 800 milhões, essas iniciativas beneficiarão cerca de 120.000 pessoas por dia. As obras estão programadas para começar ainda neste mês.

O corredor expresso de ônibus terá 18 km e contará com 31 estações conectando os bairros de Neves e Guaxindiba. Além disso, o projeto inclui a construção de um novo terminal rodoviário em Alcântara. "O investimento nessas obras irá transformar a realidade da cidade. Este é um dos muitos compromissos que assumi com a população, e agora estamos tornando isso realidade", afirmou o governador Cláudio Castro.

A implantação da rota ciclável tem como objetivo incentivar o uso de bicicletas e garantir a segurança dos ciclistas. O projeto irá conectar os bairros Rocha e Raul Veiga, beneficiando mais de 175.000 moradores. Uruan de Andrade, Secretário de Infraestrutura e Cidades, expressou entusiasmo com a construção: "É um orgulho realizar essas obras, promovendo mudanças na infraestrutura de São Gonçalo e impactando a vida dos seus moradores."

A conclusão da rota ciclável está prevista para o fim deste ano. Atualmente, as intervenções estão 40% concluídas, com as etapas de fresagem e recapeamento totalmente executadas no trecho da RJ-104 até a Praça do Rocha. "Essas obras irão melhorar São Gonçalo em diversos aspectos, reduzindo o número de acidentes e melhorando o fluxo de tráfego", afirmou o morador de São Gonçalo, Breno Ornella. Nos próximos dias, a pavimentação e drenagem pluvial no bairro Bom Retiro, também em São Gonçalo, terão início, beneficiando mais de 20.000 moradores.

Moradias

Os investimentos e melhorias para a população também se estendem às moradias no município. Isso inclui as obras de recuperação dos conjuntos habitacionais Vila Lage I e II, compostos por 1.080 unidades, bem como o conjunto Alair Pires, com 1.340 apartamentos. Juntas, essas obras ultrapassam R$ 24 milhões em investimentos. As ruas do bairro Marambaia foram drenadas e pavimentadas, com quase 100% das intervenções concluídas.

Outra demanda significativa dos moradores é a reconstrução do pavimento da rodovia RJ-106. Essas intervenções beneficiarão aqueles que transitam pela região. As melhorias em São Gonçalo também abrangem o programa Café do Trabalhador, uma iniciativa do Governo do Estado que oferece refeições matinais a preços populares.