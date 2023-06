Mulher morre ao cair de ônibus do BRT em movimento no Rio

Uma mulher morreu ao cair de um ônibus do BRT em movimento, na manhã desta quinta-feira (1º), em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O incidente aconteceu na altura da Estação Magarça, no sentido Recreio dos Bandeirantes.

De acordo com testemunhas, ela teria caído do coletivo da linha 14 (Salvador Allende - Santa Efigênia), que estava lotado, quando a porta abriu durante uma curva e ela foi lançada para fora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 8h55. Os agentes atenderam a vítima no local, que já estava em estado grave. Ela foi levada para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

A concessionária que administra o serviço do BRT, a Mobi-Rio, lamentou o ocorrido e disse que irá apurar internamente o caso. Segundo a empresa, os veículos são alugados já com motorista e manutenção.

Há pouco mais de um mês, no dia 24 de abril, outro incidente fatal aconteceu em um BRT. O adolescente Marcos Vinícius Amorim Rodrigues, de 15 anos, voltava da escola quando caiu de um ônibus que circulava com a porta aberta em Santa Cruz, também na Zona Oeste. Ele batendo a cabeça em um poste ao cair e morreu na hora.