‘’Surfista da Penha’’ é encontrado morto na Zona Norte

Foi morto na tarde da última quarta-feira (31) Paulo Sérgio Ferreira Penha, conhecido como Surfista, de 19 anos, durante confronto em Brás Pinas, Zona Norte do Rio. Junto com ele, outro homem não identificado também morreu.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi morto durante tiroteio entre criminosos que estavam em dois carros.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foram até o local para realizar a perícia. A especializada instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias das mortes registradas.

‘’Surfista da Penha’’ | Foto: Reprodução

‘’Surfista da Penha’’ estava foragido desde março deste ano, Paulo já tinha seis passagens criminais por roubo qualificado e um inquérito em andamento, do ano passado, por latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com o Portal dos Procurados, Paulo Sérgio era das comunidades de Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, situado na região da Zona Norte do Rio de Janeiro, na região, o criminoso vinha com a quadrilha realizando roubo de carros e de celulares.

Investigações apontam que ele tinha forte ligações com traficantes da Vila Cruzeiro, em especial com Edgar Alves de Andrade, o ‘’Doca da Penha’’ ou ‘’Urso’’ e um traficante conhecido como ‘’Belão’’, que dava aval para os crimes.