MP recebe quase 700 denúncias sobre influenciadoras que praticaram racismo contra crianças em vídeos

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu quase 700 denúncias contra influenciadoras que entregaram bananas e macacos de pelúcias para crianças em vídeos gravados para a rede social Tik Tok. As influenciadoras foram identificadas como Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves. O MP informou que o caso foi repassado para a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, onde será analisado.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito também foi instaurado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Os vídeos serão analisados, cuidados estão sendo tomados para identificar todos os envolvidos no caso.

O caso passou a ser discutido na plataforma quando a advogada especialista em direito antidiscriminatório Fayda Belo - também bastante seguida na rede social pelos vídeos que questionam situações parecidas com as das ‘’desinfluenciadoras’’- fez um vídeo denunciando a conduta de Kérollen e Nancy. As influenciadoras que possuem 13 milhões de seguidores no Tik Tok e 1 milhão no Instagram, segundo a advogada, praticaram o chamado ‘’racismo recreativo’’, que é quando utiliza-se da "discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão".

O vídeo em questão, segue uma trend iniciada na rede social que consiste em abordar pessoas aleatórias na rua e perguntar se elas aceitam um presente ou preferem uma quantia específica em dinheiro. Porém, nos vídeos das influenciadoras, o presente e as pessoas escolhidas sugerem apenas um critério: racismo. Um menino foi abordado e escolheu o presente, ao desembalar a banana do papel de embrulho, a criança negra reagiu com um ‘’só isso?’’ demonstrando o desgosto e saiu.

Já a outra vítima, foi uma menina, também negra, que escolheu o presente. Ao desembalar, descobriu um macaco de pelúcia embrulhado. No vídeo, a criança aparenta ter ficado feliz com a escolha e com o presente recebido.

Advogada Fayda Belo fez uma denuncia ao vídeo das influenciadoras Reprodução / Redes sociais

Autor: Reprodução / Redes sociais

Segundo Fayda, além do racismo praticado, as crianças foram ridicularizadas durante a exposição. "Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas 'desinfluenciadoras' tiveram ao dar um macaco e um banana para duas crianças inocentes e ainda postar nas redes sociais, para os seus mais de 13 milhões de seguidores? Isso, para ridicularizar duas crianças negras, para incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza, como se fosse piada. Mas não é piada não, o nome disso é racismo recreativo"

Ainda de acordo com a especialista, as influenciadoras podem responder por violar a integridade moral dos menores de idade, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.