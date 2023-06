Moradores pedem regularização do abastecimento de água em Jardim Tiradentes, São Gonçalo

Segundo relatos dos moradores, agentes da Águas do Rio estão efetuando os cortes dos canos na região - Foto: Divulgação

Os moradores das Ruas Walter da Conceição e Brigadeiro Faria Lima, no bairro Jardim Tiradentes, em São Gonçalo, vem sofrendo há tempos com a falta do recebimento regular de água nas residências.

De acordo com o analista de suporte Raul Gomes Martins, 49 anos, desde a época da CEDAE, a situação deles nunca foi regularizada e com isso, para conseguirem água, eles precisaram agir por conta própria.

"Tivemos que comprar uma bomba e instalar os canos para que a água pudesse chegar nos imóveis. E agora, para piorar, equipes da Águas do Rio estão cortando nossos canos sem solucionar o problema", disse.

Segundo relatos, agentes da empresa Águas do Rio, companhia responsável pela água e esgoto em inúmeros municípios do estado do Rio, estão indo ao bairro diariamente para efetuar os cortes nos canos colocados pelos moradores.

Canos foram cortados no bairro Jardim Tiradentes, em São Gonçalo | Foto: Divulgação

Porém, ainda de acordo com eles, o desejo é de que essa situação seja regularizada perante a empresa.

"Nós queremos pagar as nossas contas, mas pra isso precisamos que a água chegue nos imóveis. Já pedimos para que responsáveis venham até o local ver a nossa situação, mas até agora nada", concluiu Raul.

Em nota, a Águas do Rio "informa que enviará equipe ao local para verificar as condições específicas. A concessionária reforça que está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligações ou mensagens via WhatsApp".