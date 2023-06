Tanguá espera receber mais de 3 mil pessoas na volta do Circuito da Laranja

A partir do mês de julho será retomado o famoso Circuito da Laranja de Tanguá, que já conta com mais de 80 agências programadas, para oferecer aos seus clientes o melhor da nossa cidade - o que poderá resultar em mais de 3 mil turistas, ao longo dos 4 meses seguintes.

O circuito funciona desde 2010 e é reconhecido em todo estado pelo seu grande êxito no turismo rural, a partir do destaque do município na produção da laranja, que além de ter se tornado, por Decreto de Lei, a “Capital Estadual da Laranja”, recebeu do INPI o selo “Laranjas da Região de Tanguá”, sendo considerada a mais doce do Brasil.

No percurso, o visitante tem a oportunidade de conhecer os grandes pomares de laranja, colher e provar da fruta, além de conhecer algumas propriedades rurais. E, claro, comprar produtos agrícolas e artesanais.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo de Tanguá, Reginaldo Garcia, o Circuito da Laranja traz grandes benefícios para o município, pois além de movimentar o comércio local, valoriza os nossos artesãos, produtores agrícolas e agrega ainda mais valor também ao nosso município.