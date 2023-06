São Gonçalo debate os benefícios da amamentação

Profissionais de saúde da rede municipal de São Gonçalo participaram, nesta quarta-feira (31), do 1º Encontro da Rede de Apoio ao Aleitamento Materno de São Gonçalo. Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), o evento aconteceu no auditório da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Trindade, para capacitar os profissionais da rede sobre a importância de repassar aos usuários das unidades de saúde, os benefícios da amamentação e da doação do leite materno.

O encontro, sob a Coordenação do Programa de Aleitamento Materno da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) ligado ao setor de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis (Dividants) da Semsa, deu aos profissionais orientações sobre o manejo do aleitamento materno em atendimentos individuais e coletivos nas unidades. Enquanto não há salas específicas de aleitamento materno, os profissionais ensinarão as gestantes durante as consultas de pré-natal e no pós-parto.

“É preciso apoiar, proteger e incentivar o aleitamento materno e a doação de leite humano. Antes da mulher ser uma possível doadora, ela tem que amamentar o seu bebê. E por mais que seja natural, não é fácil e sabemos das dificuldades. Essa capacitação passou orientações importantes para os profissionais de saúde. Eles vão repassar para os usuários, principalmente as gestantes e puérperas com dificuldades, que poderão procurar as unidades pedindo esta ajuda”, disse a coordenadora do Programa de Aleitamento Materno, Aline Aguiar.

O leite materno é o alimento mais completo e essencial para os bebês e pode ser oferecido, com exclusividade, até os seis meses de vida. Ele é considerado o padrão ouro de qualidade da alimentação para os bebês. A criança que mama no peito tem mais saúde e adoece menos.

Em São Gonçalo, não há banco de leite humano. Mas as doações são realizadas ao banco de leite parceiro do Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), em Niterói, que distribui para os bebês que não conseguem ser amamentados pelas mães na unidade intensiva de saúde. Mais informações sobre o Banco de Leite podem ser obtidas através do WhatsApp (21) 99648-7654.

Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno

A Clínica Gonçalense do Mutondo tem um grupo fixo de apoio ao aleitamento materno para as mamães e gestantes que precisam de ajuda, orientações e também para tirar dúvidas às segundas, terças e quartas, sempre das 9h às 17h.

As mães que fazem parte do grupo aprendem sobre as principais dificuldades da amamentação, recebem dicas para driblá-las e orientações – durante a gestação e no pós-parto.

As mamães também recebem orientação nutricional, sobre introdução alimentar dos bebês, sobre os direitos da mãe e da criança, suporte, apoio emocional e incentivo à doação de leite materno.

Serviço

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

Rua Alfredo Backer, 358, Alcântara, em frente ao 7º Batalhão de Polícia Militar.

Telefone: (21) 3857-2139

Contatos: email: aleitamento.sg@gmail.com

Instagram: @grupoapoioaleitamentomaterno

Facebook: Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno