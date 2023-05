Polícia pede prisão de suspeitos pela morte do ator Jeff Machado

A Polícia Civil representou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o pedido de prisão dos dois suspeitos, Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius , pela morte do ator Jeff Machado. Os dois vão responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros ( DDPA), Bruno é o principal suspeito do crime. Ele é o inquilino da casa onde o corpo do ator foi encontrado, enterrado em um baú. A casa teria sido alugada um mês antes do desaparecimento de Jeff.

No inquérito, foram incluídas provas da utilização do cartão de crédito do ator, no período em que a polícia acredita ter ocorrido sua morte; além da multa de carro recebida no período de seu desaparecimento.

De acordo com a polícia, Jeander teria auxiliado Bruno a ocultar o corpo dentro de um baú.

A delegacia também prestou depoimentos dos pedreiros que fizeram obras na casa, da dona do imóvel e de pessoas próximas à vitima para conclusão do caso.