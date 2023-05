Disque Denúncia busca informações sobre envolvidos em "pega", que acarretou em morte e deixou 6 feridos

Disque Denúncia divulgou um cartaz, na noite desta terça-feira (30), com foto de Cristiane Muniz dos Reis, vítima de um atropelamento provocado por um "pega", no bairro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente, que deixou outras seis pessoas feridas, aconteceu no último domingo 21, por volta das 20h30. Os motoristas fugiram .

A vítima, foi atropelada e morta, perto da portaria da casa de eventos Haras do Soares. Outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital Adão Pereira Nunes.

Segundo o delegado titular da 61ª DP (Xerém), que acompanha o caso, o local do crime não possui câmeras de seguranças, por isso é fundamental o apoio da população para ajudar a polícia na prisão dos envolvidos.