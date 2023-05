Baterista de Lana Del Rey tem celular roubado no Rio e xinga o Brasil

Lana está no Rio de Janeiro, onde se apresentou no último sábado (27), e segue para seu show em São Paulo, que acontece no dia 3 de junho - Foto: Reprodução

Lana está no Rio de Janeiro, onde se apresentou no último sábado (27), e segue para seu show em São Paulo, que acontece no dia 3 de junho - Foto: Reprodução

O baterista da cantora Lana Del Rey, Will Whitney, teve o seu celular furtado no Rio de Janeiro e desabafou no Instagram sobre o ocorrido, demonstrando indignação com o Brasil.

“Acabei de ter o meu iPhone roubado da minha mão por um pedaço de merda numa moto. Foda-se este país inteiro. Eles não merecem música ao vivo. Mal posso esperar para ir para casa”, disse o músico.

A artista internacional está no Brasil com a turnê de seu novo disco, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd. Lana está no Rio de Janeiro, onde se apresentou no último sábado (27), e segue para seu show em São Paulo, que acontece no dia 3 de junho.