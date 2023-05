Mudança no imposto deve aumentar preço da gasolina em breve

Depois de algumas reduções no valor médio, o preço do combustível deve voltar subir em breve. A partir da próxima quinta-feira (01/06), a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a gasolina vai passar por algumas mudanças em todos os estados do país, o que deve elevar o preço dentro das próximas semanas.

A mudança acontecerá por conta de uma alíquota fixa de de R$ 1,22 que vai passar a ser cobrado por litro de gasolina. Atualmente, essa mesma taxa é variável, cambiando entre 17% a 23%, com o valor médio de aproximadamente R$ 1,0599. A alta somente do ICMS pode ser de cerca de R$ 0,16, ou 22%, segundo pesquisa do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

No estado do Rio de Janeiro, a variação de preço esperada é de 3,8%. Os estados de Alagoas, Amazonas e Piauí devem ser os únicos em que a mudança na cobrança do imposto pode diminuir o valor final. O ICMS tem um peso de aproximadamente 20,5% no preço total pago pelo consumidor final pelo combustível, segundo estimativa da Petrobras.