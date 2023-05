Estudante de Belford Roxo é selecionado para intercâmbio na Espanha

Um jovem estudante de programação da comunidade Bom Pastor, localizada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, teve uma excelente notícia recentemente. José Vinícius, de 18 anos, aluno da Mais1Code, uma escola de programação voltada para jovens da periferia, foi selecionado para um intercâmbio na Espanha. Essa conquista foi possível graças à sua participação e vitória no "Desafio Liga Jovem", um concurso patrocinado pelo Sebrae e pelo Instituto Ideias de Futuro.

José recebeu o convite para participar do concurso através de uma de suas professoras, que o incentivou a se inscrever junto com seus colegas. "Um coordenador de administração da nossa escola nos apresentou essa oportunidade. Como já tínhamos participado de outros concursos anteriormente, decidimos nos inscrever", disse José. O desafio proposto na competição era desenvolver uma startup que solucionasse um problema social. A equipe de José criou a "Refugia", uma plataforma destinada a imigrantes, refugiados e artistas, onde suas obras seriam transformadas em sistemas de arquivos (NTFS).

Segundo o estudante, suas expectativas em relação à seleção eram baixas, mas o apoio de seus colegas e professores foi fundamental. "Eu não esperava vencer, havia muitos projetos incríveis e, apesar de termos nos dedicado e pesquisado muito, estava um pouco receoso. O que me ajudou a acreditar foi o apoio dos meus colegas do curso", afirmou José.

A final do concurso ocorreu no Bossa Summit, um evento de tecnologia que acontece em São Paulo. Essa foi uma oportunidade única para José, que teve a chance de voar de avião pela primeira vez. "Eu nem imaginava que iria para São Paulo, foi uma experiência surreal pegar um avião pela primeira vez. Sinto-me privilegiado por ter tido essa oportunidade", contou ele animado. Além disso, José terá a oportunidade de participar de um evento internacional em junho. Ele viajará para Madrid, capital da Espanha, para participar do Soul Summit, um dos maiores eventos de inovação do mundo.