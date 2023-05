ANS incorpora tratamento contra câncer de tireoide a coberturas obrigatórias

Essa é a terceira atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde pela ANS neste ano - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Essa é a terceira atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde pela ANS neste ano - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incorporou, na lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, o medicamento mesilato de lenvatinibe para o tratamento do câncer de tireoide para pacientes em que a cirurgia e a radioterapia, usados inicialmente, não tenham sido efetivos.

Na última semana, a agência reguladora já tinha incluído duas novas opções de tratamento em oncologia, uma para o câncer de ovário e outra para o de próstata, na lista de procedimentos obrigatórios.

A inclusão do medicamento foi aprovada pela diretoria colegiada da ANS em 26 de maio e passa a fazer parte da diretriz de utilização de medicamentos orais oncológicos. A obrigatoriedade de cobertura pelos planos, no entanto, passa a valer apenas no dia de 3 de julho.

O diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Alexandre Fioranelli, destacou, em nota, que com "essa nova atualização, pacientes oncológicos poderão contar com mais uma opção de tratamento para tumores de tireoide, considerados os mais comuns em se tratando da região da cabeça e pescoço”.

Essa é a terceira atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde pela ANS neste ano.