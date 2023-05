São Gonçalo terá manifestação em solidariedade ao gonçalense Vini Jr.

Cidadãos gonçalenses organizam, para a manhã do próximo sábado (3), uma manifestação em solidariedade ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, nascido e criado no município de São Gonçalo. O apoio vem após os ataques racistas sofridos repetidamente pelo atacante no Campeonato Espanhol.

O protesto acontecerá a partir das 9h no calçadão do Alcântara, próximo ao prédio do relógio, e os organizadores convidam a população gonçalense, autoridades públicas, a mídia e a sociedade Civil para participar.

"No penúltimo domingo (21), o futebol mais uma vez foi palco de vergonha e preconceito. Vinícius Jr. sofreu mais um ataque racista na Espanha no jogo entre Real Madrid e Valencia pela LaLiga. É inaceitável que, em pleno século 21, ainda tenhamos que lidar com a discriminação baseada na cor da pele. O racismo e o preconceito não pode ter lugar em qualquer área da vida", diz a organização.

Vinicius José Paixão de Oliveira Júnior tem 22 anos e é "cria" do Mutuá, bairro de São Gonçalo. Na cidade, ele mantém projetos sociais e educacionais através do Instituto Vini.Jr.

Como missão, a instituição do atleta apoia as escolas públicas brasileiras na construção de novos modelos de ensino-aprendizagem, utilizando a tecnologia como ferramenta e o esporte como linguagem, a fim de aumentar a confiança dos professores, tornar a escola um lugar atrativo para os educandos e valorizar as potências e interesses das novas gerações.