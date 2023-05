Acidente entre ônibus e carros deixa dois feridos na Ponte Rio Niterói

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou dois feridos, na manhã desta quarta-feira (31) na Ponte Rio Niterói. O acidente aconteceu na pista sentido Rio. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar, o estado de saúde dos feridos é grave.

Acidente envolveu um ônibus e um carro Vídeo de leitor / Alex Alves

Autor: Vídeo de leitor / Alex Alves

Segundo informações de leitores, o trânsito está lento. A Ecoponte interditou as duas faixas, segundo a concessionária, as equipes estão no local. Devido ao acidente, os motoristas a caminho de Niterói estão levando cerca de 14 minutos. Já os que estão em direção a capital, enfrentam uma travessia de 35 minutos.