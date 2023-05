Preço da gasolina deve subir na maior parte do país

O preço da gasolina cobrada nos postos deve subir em quase todo o país a partir desta quinta-feira (1º). Isso porque haverá uma mudança na cobrança do ICMS, imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços.

O tributo que hoje é cobrado em percentual, passará a ser embolsado em valores, com uma taxa fixa acordada de R$ 1,22 por litro. Até esta quarta-feira (31), o imposto variava de 17% a 23% sobre o preço do combustível, a depender do estado.

No estado do Rio de Janeiro, a taxa era de R$ 1,0129 por litro, ou seja, irá aumentar. De acordo com estudo da Fecombustíveis, em apenas três estados (Alagoas, Amazonas e Piauí) poderá haver uma queda nos preços.