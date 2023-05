Profissionais da educação fazem protesto no Centro de Niterói

Profissionais das redes municipal e estadual de educação realizaram uma manifestação, na manhã desta quarta-feira (31), no Centro de Niterói, nas proximidades da Avenida Marquês do Paraná.

Organizado pelo núcleo niteroiense do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe), o ato reúne profissionais em greve da rede estadual, cozinheiras escolares e profissionais da educação da rede municipal de Niterói, também em greve por 24 horas.

Entre as pautas dos educadores municipais estão a correção da diferença salarial; o reajuste do auxílio transporte e do abono refeição; a chamada de concursados; a abertura de novo concurso público com criação de mais cargos; além da mudança de nomenclatura de 'merendeiras' para 'cozinheiras escolares' e redução da carga horária de trabalho dessas profissionais de 40 horas para 30 horas.

"Nós estamos com uma sobrecarga enorme de trabalho. Não podemos aceitar essa situação que estamos vivendo. Não podemos aceitar a exclusão dos estudantes com deficiência", afirma uma das representantes do Sepe, Sara Busquet.

Já a rede estadual reivindica a aplicação do Piso Nacional do Magistério para todos os professores e respeitando o plano de carreira, além da valorização dos funcionários administrativos.

Ainda nesta quarta (31), haverá também uma assembleia local da rede estadual, às 14h, na Escola de Enfermagem da UFF, e uma assembleia geral da rede municipal, às 14h, no Espaço do Sindicato dos Bancários de Niterói.