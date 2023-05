Representante da Toyota conhece ônibus híbrido de Maricá

O estudo da tecnologia do ônibus movido a hidrogênio faz parte dos planos do município para descarbonizar totalmente a frota de coletivos da cidade até 2038 - Foto: Evelen Gouvêa

O estudo da tecnologia do ônibus movido a hidrogênio faz parte dos planos do município para descarbonizar totalmente a frota de coletivos da cidade até 2038 - Foto: Evelen Gouvêa

No segundo dia do 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio, a Prefeitura de Maricá apresentou nesta terça-feira (30) o protótipo de ônibus híbrido elétrico-hidrogênio para o gerente de relações governamentais e assuntos técnicos da empresa automobilística Toyota, Gustavo Noronha. O simpósio organizado pela Associação Brasileira do Hidrogênio, em parceria com a Prefeitura de Maricá, acontece na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, e termina nesta quarta-feira (31).

O estudo da tecnologia do ônibus movido a hidrogênio faz parte dos planos do município para descarbonizar totalmente a frota de coletivos da cidade até 2038. O investimento total é de R$ 11,5 milhões em três veículos sustentáveis, que estão sendo desenvolvidos pelo Laboratório de Hidrogênio da Coppe/UFRJ com diferentes combustíveis não poluentes: 100% elétrico, elétrico-etanol e híbrido elétrico-hidrogênio. Hoje, a cidade dispõe de uma frota com 115 ônibus com Tarifa Zero, operada pela Empresa Pública de Transporte (EPT) sem qualquer custo para a população.

“Foi bom conhecer um projeto que está maduro e ver que existem ações nesse tipo de descarbonização utilizando o hidrogênio, que é um combustível muito importante na nossa matriz, e estamos conseguindo fazer isso no Brasil”, disse Gustavo Noronha, representante da gigante automobilística japonesa, que apresentou o Toyota Mirai, o primeiro carro da série do mundo movido a uma célula de hidrogênio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, afirmou que a presença da fabricante de carros no congresso reforça o interesse da Prefeitura em ter a Toyota como parte integrante desse processo de descarbonização da frota do Tarifa Zero.

“Ter essa possibilidade de troca e uma chance de a Toyota participar desse projeto conosco é formidável. A realização do congresso permitiu que avançássemos das reuniões virtuais para uma reunião presencial, onde estreitamos os laços e viabilizamos a visita deles no nosso protótipo do ônibus. Estamos com boas expectativas e esperamos que em um futuro próximo possamos nos reunir novamente para fazermos algum tipo de anúncio que vai ser importante para a consolidação de tudo isso”, destacou.

Presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio, o professor Paulo Emílio Valadão Miranda, disse que a empresa japonesa tem experiência no setor e pode colaborar muito com Maricá. “Isso é muito importante porque é viabilizador. É uma empresa internacional que já tem experiência nessa área e uma colaboração nossa com eles já contribui muito para um grande objetivo de Maricá, que é levar essa tecnologia à industrialização”, afirmou.

3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio

O 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio acontece em uma tenda montada na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá, e reúne especialistas que debatem sobre energia do hidrogênio, fontes para a produção do hidrogênio renovável e de baixo carbono, transição energética e polos de hidrogênio. Nesta terça-feira (31), foram apresentados os temas: “Setor elétrico e o hidrogênio”; “Hidrogênio: elemento chave para a descarbonização da indústria”; “Tecnologias para a produção de hidrogênio”, entre outras temáticas debatidas ao longo do dia.

