MetrôRio terá esquema de funcionamento especial para o jogo entre Botafogo e Athletico-PR pela Copa do Brasil

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para o jogo entre Botafogo e Athletico-PR, que acontece nesta quarta-feira (31/05), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para atender aos torcedores na volta para casa, a concessionária vai estender o horário de embarque de passageiros na estação Central do Brasil/Centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da SuperVia, até 1h da manhã. O embarque será feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil).

As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Porém, depois da meia-noite, elas ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.

Durante o retorno, a partir da estação Central do Brasil/Centro, os torcedores poderão seguir para as estações das linhas 1 e 4 no sentido Uruguai/Tijuca ou sentido Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Já na linha 2, eles poderão seguir até a Pavuna.

Neste período, não haverá integração com trens urbanos nas estações Maracanã e São Cristóvão do MetrôRio.

As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental-Gávea e Botafogo-Gávea) vão operar normalmente, das 5h às 23h30.

Recomendação para os clientes do MetrôRio

Os clientes devem estar na plataforma de embarque da estação Central do Brasil/Centro até 1h da manhã. Depois desse horário, não será possível embarcar no sistema. As demais estações ficarão abertas apenas para o desembarque das últimas viagens. A concessionária orienta ainda que os clientes antecipem a compra do bilhete para facilitar o embarque durante a ida e volta do jogo, no site ou aplicativo do Giro, nas estações, ou que paguem suas passagens por aproximação com cartões ou dispositivos habilitados com tecnologia NFC, diretamente na catraca, ou com o Riocard Mais.

Serviço

Horários de funcionamento do metrô

Linhas 1, 2 e 4

Quarta-feira (31/05): das 5h à meia-noite (com estação Central do Brasil/Centro aberta para embarque até 1h da manhã, e as demais estações apenas para desembarque após horário regular)

Transferência entre as linhas 1 e 2

Quarta-feira (31/05): no trecho compartilhado entre Botafogo e Central do Brasil/Centro, das 5h à meia-noite

Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Quarta-feira (31/05): das 5h às 23h30