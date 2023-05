Corpo de estudante da UFF que desapareceu no mar é encontrado no Rio

O corpo do estudante universitário da Universidade Federal Fluminense (UFF) e produtor de audiovisual Algrin David, de 25 anos, foi encontrado por equipes do 2º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros na tarde dessa terça-feira (30), na orla da Zona Sul do Rio. Ele estava desaparecido desde o último dia 24, quando mergulhou na Praia do Arpoador, em Ipanema,.

Desde o desaparecimento de Algrin, os bombeiros realizaram buscas com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes infláveis, helicópteros e drones. A operação contou com a atuação dos guarda-vidas do 3° Grupamento Marítimo (3° GMar), com apoio do 1° Grupamento Marítimo (1°GMar) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), incluindo a Coordenadoria de Veículos Aéreos Não-Tripulados (Covant).

Quando desapareceu, o universtário estava com um amigo, que ficou na areia e se distraiu quando Algrin foi mergulhar e não o encontrou mais. Após o procurar pela praia, ele decidiu ligar para outro colega para saber se o jovem havia voltado para casa, mas ele negou, e o Corpo de Bombeiros foi, então, acionado. Familiares não descartaram outras causas para o desaparecimento e tentaram acesso às imagens das câmeras de segurança da região para entender o que aconteceu.