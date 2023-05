Seminário debate Orientação Educacional nas escolas da rede

Com o objetivo de aproximar e discutir assuntos pertinentes à orientação educacional nas escolas municipais, aconteceu, nesta terça-feira (30), no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o 2º Seminário de Orientação Educacional, promovido pela Subsecretaria de Ações Pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo. Para a abertura do evento, o professor da rede Jhonny Mesquita realizou, junto com o músico Ryan Couto, uma apresentação de gaita de fole.

O evento foi composto por duas mesas. Pela manhã, especialistas falaram sobre o tema “Reflexões da relação da Família com a Escola a partir da realidade vivenciada e das expectativas”. Na parte da tarde, a discussão foi entre representantes de outras pastas como Saúde, Assistência Social, Segurança Pública e Ministério Público, trazendo uma reflexão intersetorial.

“O nosso propósito foi trazer os orientadores educacionais para um encontro que traga uma reflexão e uma ação de transformação. Essas mesas foram formuladas um cuidado, justamente para provocar uma aproximação entre os orientadores, para pensarmos num espaço democrático. A mesa da tarde promoveu uma intersetorialidade, mostrando que é importante que haja uma discussão com outras áreas, atuando juntos em prol dos direitos das crianças”, disse a coordenadora de Orientação Educacional, Carla Verônica.

Todo o evento foi pensado em conjunto com os orientadores, desde o tema até a composição das mesas. A subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, pontuou a importância de trazer formações para os educadores da rede.

“A Orientação Educacional é um grupo muito unido, sempre acompanhei e admirei o trabalho feito nas escolas. Este momento foi todo pensado por eles, como um evento para aprofundar as discussões e estreitar os laços, trazendo muitos benefícios para o trabalho nas escolas”, afirmou a subsecretária.