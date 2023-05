Manifestantes protestaram contra votação da PL do marco temporal no Centro do Rio

Um grupo de manifestantes, indígenas e simpatizantes, protestaram contra a votação da PL 490/2007, na tarde desta terça-feira (30), no Centro do Rio e na Ilha do Governador. O assunto está na pauta de votações do plenário da Câmara deste dia. A proposta do Projeto de Lei 490 transfere para o poder Legislativo a competência para realizar demarcações de terras indígenas.

Se o Projeto de Lei for aprovado, os povos indígenas só terão direito às terras ocupadas por eles até o dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

A caminhada pacífica começou no Museu do Amanhã, em direção a Avenida Rio Branco. Policiais do 5º BPM ( Praça da Harmonia ), acompanharam a manifestação ao longo da via, que ficou parcialmente interditada.

Outro protesto aconteceu em frente a Casa do Índio, no bairro Ribeira, na Ilha do Governador. Essa instituição abriga 9 indígenas que se encontram em situação de vulnerabilidade, devido ao descaso das autoridades.