Secretaria do Estado do Rio oferece cursos gratuitos de qualificação da SENAI

Começam nesta quarta-feira (31), as inscrições para 10 cursos de qualificação profissional presenciais, gratuitos, fruto da parceria da Secretaria de Estado de Trabalho e a Firjan SENAI. Ao todo são 325 vagas, divididas em 13 cursos da instituição qualificadora, espalhados por unidades na capital e em municípios do interior. Os cursos têm duração que podem variar de dois a oito meses, distribuídos pelos turnos da manhã, tarde e noite.

Apenas as capacitações marcadas para acontecer em Petrópolis, Três Rios e Campos dos Goytacazes terão inscrições em data ainda a ser determinada, tendo em vista que essas cidades não contam com um posto Sine, local onde serão feitas as inscrições. Posteriormente, uma equipe técnica da secretaria será enviada a esses locais para o atendimento dos interessados nos cursos disponibilizados.

Os cursos ofertados incluem diversas áreas de conhecimento e terão a capacidade de 25 alunos por turma. A ordem de preenchimento deverá seguir o comparecimento dos candidatos ao local indicado, bem como o preenchimento dos pré-requisitos e a entrega da documentação exigida. O encerramento das inscrições ocorrerá assim que forem preenchidas o dobro de vagas disponíveis, sendo que, a partir da inscrição de número 26, o candidato estará automaticamente no cadastro de reserva.

Cada formação tem especificados o início, o término e a respectiva carga horária. Os primeiros têm início no mês de julho e os últimos, no mês de setembro. Os interessados devem consultar a lista de postos Sine indicados para cada um dos cursos e comparecer ao local para sua inscrição.

Todos os detalhes sobre o nome dos cursos, local de inscrição, carga horária, início das aulas e outras informações podem ser consultadas no site da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (https://www.trabalho.rj.gov.br).