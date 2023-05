Entregadora agredida por ex-jogadora de vôlei consegue habeas corpus em processo por tráfico de drogas

A defesa de Viviane já havia feito o pedido de revogação da prisão preventiva, após analisar os antecedente criminais da entregadora na cidade do Rio - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (30), a entregadora Viviane Maria de Souza Teixeira, de 37 anos, que foi agredida pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, conseguiu habeas corpus e será liberada da prisão em Benfica, onde estava desde o dia 24 de abril, respondendo pelo crime de tráfico de drogas.

Na época da prisão, ela foi à 15ª DP (Gávea) para prestar depoimento sobre a agressão que sofreu e acabou sendo presa por um mandado de prisão em aberto, emitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que a acusava de tráfico de drogas.

A defesa de Viviane já havia feito o pedido de revogação da prisão preventiva, após analisar os antecedente criminais da entregadora na cidade do Rio, onde ela mora há sete anos, e não encontrar nenhum registro de crime cometido no estado. Porém, o juízo da cidade de Laranjal Paulista, onde o processo foi aberto, resolveu seguir com a decisão de manter a prisão da entregadora, que agora conseguiu o habeas corpus.

Viviane também faz parte de um inquérito que apura as agressões praticadas pela ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, no dia 9 de abril, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.