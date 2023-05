Mulher que sumiu na Região dos Lagos é encontrada em hospital de Niterói

Após buscas por Patricia Evangelista, de 45 anos, que teria desaparecido de São Pedro da Aldeia, região em que morava, na última quinta, ela foi encontrada ontem (29) em um hospital de Niterói.

Com a repercussão do caso e a divulgação do desaparecimento de Patrícia, uma pessoa identificou a paciente que estava hospitalizada na unidade de saúde e entrou em contato com a mãe da desaparecida.

Segundo familiares, Patrícia teria tido um surto psicótico, a técnica de enfermagem tem depressão e estava passando por problemas financeiros. Essa pode ter sido sua motivação para desaparecer sem levar roupas e documentos.

No momento, Patrícia está estável.