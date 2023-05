Projeto 'Criar Jogos é o Futuro: Game Jam' promete movimentar área digital em São Gonçalo

São Gonçalo vai sediar a 1ª edição do Criar Jogos é o Futuro – Game Jam, em parceria com a Futuro On. Além de ser o município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo é considerado o mais desenvolvido em inovação. O evento está sendo organizado pela Burburinho Cultural, produtora com ênfase em inclusão social e transformação através da cultura e educação, há 16 anos.

“Dentro desse projeto vai ter a Game Jam que são os torneios com primeiro, segundo e terceiro lugar, com premiações em dinheiro, palestras e ações de experimento de tecnologia e educação. Para nós, estar nesse projeto é motivo de orgulho. Afinal cultura, arte e entretenimento é o que nos move. Principalmente com inclusão”, diz Priscila Seixas, CEO da Burburinho.

O setor de jogos eletrônicos é um dos que mais cresce no campo do audiovisual, porém projetos para capacitação de pessoal para a área ainda são escassos, ainda mais com foco em popularização gratuita de conhecimento de uma área tecnológica aparentemente elitizada. O projeto pretende contribuir para reverter essa imagem, estimulando novas formas de emprego e atribuições no mundo tecnológico para jovens, principalmente de baixa renda. O Criar Jogos é um curso gratuito de desenvolvimento de jogos com atuação no ensino à distância e presencial, com laboratórios que mediam o acesso ao conteúdo educativo em regiões periféricas. Trabalhando tecnologia, programação e game designer de forma simples e popular, o projeto é a porta de entrada de jovens para o letramento e inclusão digital, introduzindo-os ao mundo da criação de games e lançando pontes para o futuro. O projeto ainda inclui um evento com painéis temáticos e game jam e já movimenta no ensino presencial e à distância mais de 2000 jovens.

Para essa edição, o diferencial é um novo formato que além da Game Jam com premiação e painéis, irá oferecer também ações envolvendo experiências em educação e tecnologia, em parceria com o projeto social sem fins lucrativos Futuro On, que capacita a periferia para o mercado de trabalho tecnológico na web3, na região de São Gonçalo.

O Criar Jogos é o Futuro - Game Jam 1º edição, acontece nos dias, 2, 3 e 4 de junho no São Gonçalo Shopping, que fica localizado no 8,5 Km da Rodovia Niterói-Manilha e é de fácil acesso, com mais de 22 linhas de ônibus passando pelo local. As inscrições para as competições com o tema “sustentabilidade é o futuro” são limitadas a 8 grupos, de no mínimo 3 e máximo de 5 participantes por equipe e premiações de R$ 8, R$ 4 e R$ 3 mil para os três primeiros lugares.

Mais informações são encontradas no perfil @criar.jogos | Foto: Reprodução / Redes sociais

O 'Criar Jogos' é um projeto viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, compatrocínio do Grupo Boticário, Mahle e Engineering e é realizado pela Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Brasil União e Reconstrução Governo Federal.

PERÍODO: Dias 02,03 E 4 de junho - gratuito

Da Programação dos Espaços:Espaço Arenas: 11h às 19h - Sexta e Sábado / 11h às 17h – Domingo (Em frente às Casas Bahia)

Arena Game Jam by Criar Jogos (inscrições gratuitas)

Arena Futuro On - Tecnologia, Educação e Experimentos em parceria com a CECIERJ (entrada livre)

Espaço Painéis & Palestras: 13h às 16h - Praça de Alimentação

Temas abordados: mundo do gamer, tecnologia & entretenimento

Palestrantes/PROGRAMAÇÃO com o nome dos palestrantes:

Dia 2 de junho

13H - Thais Santana - CEO FuturoOn e Conselheira dos Municípios Games da Assespro

Educação e Tecnologia como forma de desenvolvimento econômico na periferia

14H - Juliana e Raphael - Sankofa sustentabilidade.

Como a tecnologia de gamers pode apoiar para o desenvolvimento da sustentabilidade e economia circular no país

15H - Thais Santana - CEO FuturoOn

Gamers na educação

16H - Carlos Gama - Vice presidente de Games e E-Sports da ASSESPRO-RJ

O Futuro é agora: E-Sports no Rio de Janeiro

Dia 03 de junho

13h - Marianna Muniz - Onfire produtora

Profissões na área de games e E-Sports

14h - Bruno Rafael - CEO Instituto BR55/ Casa Hip Hop Brasil & Ana Shuch – CEO Multiverso +

Cultura e jovens no mundo do gamer nas comunidades

15h - Matheus Barcelos - CEO da Escola de Mestres

Como jogar e narrar games de RPG

16h - Deivid Baruck - Head de Marketing e PartnerShips. da R10 TEAM

Futebol e E-Sports jogando no mesmo time

Dia 04 de junho

13h - Matheus Barcelos CEO da Escola de Mestres

Utilizando jogos de RPG para criação de cenários e games

14h - Leonardo Thurler - Vice-presidente na RING e Líder de programação na Double Dash

Studios. Tema: Carreira em jogo: a que caminhos profissionais os jogos podem nos levar

15h - Nayara Dornellas Fundadora e diretora de conteúdo da You Go Girls.

Inclusão de mulheres e um cenário inclusivo no E-Sports eletrônicos

16h - Meirylene Avelino analista de segurança da informação no grupo Globo.

Diversidade nas profissões tecnológicas

Como participar da Arena Game Jam by Criar Jogos:

Inscrições gratuitas para times de criação de gamer (de 3 a 5 componentes) no Sympla a partir do dia 19/05 (vagas limitadas) - Criar Jogos é o Futuro

Da premiação: 04/06 (domingo) na Praça de Alimentação do Shopping São Gonçalo às 18h - com Júri

Premiação 15K

1º lugar - 8K

2º lugar - 4K

3º lugar - 3K

Informações para inscrição: @criar.jogos

https://www.instagram.com/criar.jogos/ e no Sympla : Criar Jogos é o Futuro