Preso suspeito de feminicídio em Maricá

Um homem foi preso na última segunda (29), em Maricá, suspeito de ser autor de um feminicídio ocorrido no município no último sábado.

Na ocasião, o corpo de uma mulher foi deixado dentro de um carro nas dependências do Hospital Municipal Conde Modesto Leal , no Centro de Maricá, por volta de 22h.

Segundo a polícia , o homem havia roubado um carro em Itaboraí e após retornar a Maricá foi monitorado e preso. A prisão do suspeito aconteceu com a ajuda do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

Quando o carro foi identificado pelos agentes adentrando o bairro Boqueirão, o elemento atirou contra a viatura. Os PMs reagiram e houve confronto.

Após o cessar fogo, o meliante foi preso, arma e munições foram apreendidas com ele.

Segundo a investigação, o homem teria retornado para Maricá porque tinha a intenção de assassinar o homem que estaria se relacionando com a sua ex-esposa, que ele assassinou no último sábado. O criminoso foi levado para a 76ª DP ( Niterói).