Mesmo com contas pagas, morador do Boaçu está sem água encanada há mais de um ano

Um morador do bairro Boaçu, em São Gonçalo, vive uma grande 'dor de cabeça' há mais de um ano. Isso porque sua casa está sem receber abastecimento de água vindo direto da rede por todo o esse tempo. A solução é aguardar o caminhão-pipa ou utilizar a água, barrenta, do poço.

Segundo Maxwell da Silva, a concessionária que abastece o município, a Águas do Rio, informou haver um problema na rede de distribuição, o que estaria impossibilitando a chegada da água encanada e tratada na sua casa, que fica na Rua Alberto Santos Lima. Por conta disso, a água só chega na sua residência via caminhão-pipa.

Porém, para que sua cisterna seja abastecida, ele precisa esperar que o nível da água chegue quase no mínimo. E, quando ele fica quase sem o recurso, é necessário ligar por vários dias seguidos para que a concessionária envie a água através do caminhão, praticamente "implorando" pelo que é seu por direito, disse.

"Já tem anos que pago conta de água e sou obrigado a pedir caminhão-pipa. Isso é muita sacanagem. E, para piorar, perco horas no telefone para ser atendido. E a maldita água, via caminhão, leva dias a fio para chegar. Isso com as contas pagas. Agora imagina quem não tem condições de pagar. Água é um bem de necessidade básica", afirma.

Água sai da pia suja e sem boas condições de uso Reprodução

Autor: Reprodução

O morador também afirma que quando acaba a água da cisterna, é preciso utilizar a água suja e barrenta do poço, até que a empresa, segundo ele, "se incomode com os meus inúmeros pedidos de caminhão-pipa e me mande água decente".

Em nota, a Águas do Rio informou que "vem atuando na região do entorno da Rua Alberto Santos Lima, no bairro do Boaçu em São Gonçalo, realizando substituição de registro e manutenção de rede de distribuição de água. Além disso, um mapeamento para futuras obras de melhoria para resolver o problema histórico de abastecimento do local está sendo desenvolvido".