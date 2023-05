Maricá investe em tecnologia para descarbonizar frota de ônibus

O município de Maricá terá sua frota de ônibus da Empresa Pública de Transportes (EPT) totalmente descarbonizada até 2038. O anúncio foi detalhado pelo prefeito de Maricá, Fabiano Horta, na solenidade de abertura do 3º Congresso Brasileiro do Hidrogênio, que foi aberto nesta segunda-feira (29) e termina no próximo dia 31.



A previsão é de que três ônibus sejam entregues em 2024, 15 coletivos em 2028 e toda a frota seja substituída até 2038. Segundo o prefeito, ainda durante o evento será apresentado o aporte feito em uma encomenda tecnológica ao laboratório da Coppe/UFRJ, do desenvolvimento de ônibus hidrogênio elétrico, hidrogênio etanol e elétrico, em parceria com a cidade de Maricá. "Para que a gente aponte o futuro e possa construir na matriz de Maricá de mobilidade. Maricá carrega uma empresa pública de transporte que rege o seu sistema de transporte interno. Maricá tem política de tarifa zero no território e temos metas estabelecidas claras com a entrega dos ônibus até 2038", contou.

A plenária de abertura contou com as presenças do professor Paulo Emílio Valadão de Miranda , presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio – ABH2 e professor titular da Coppe-UFRJ; de Christophe Rigollet, gerente de Geotécnicas da CVA Engineering; e de Alain Prinzhofer, diretor científico da GEO4U.

Centenas de pessoas participaram da abertura do evento, que está sendo realizado na Barra de Maricá, em uma grande estrutura montada, entre palestrantes, expositores e público em geral. A manhã foi marcada por uma palestra sobre Políticas de Governo e Polo do Hidrogênio em Maricá e pela abertura oficial da Exposição Empresarial.

Horta ainda salientou a importância do congresso ter sido realizado em Maricá. "A cidade carrega hoje a abundância econômica da matriz do petróleo. A gente quer usar esse recurso numa dimensão de construir a matriz do futuro, uma matriz limpa, uma matriz sustentável que possa ser copiada e inspiradora para outras cidades. A cidade tem um princípio muito claro de que cumpre seu papel de desenvolvimento local e vai construir, a partir do hidrogênio, uma busca de cadeias produtivas que falem com o desenvolvimento", explicou.

O prefeito ressaltou ainda que a cidade tem o maior fundo soberano de royalties do país chegando a R$ 1 bilhão e 500 milhões, com projeção para chegar a R$ 3 bilhões daqui a dois anos. "Esse recurso, que pertence à cidade e também pertence à dimensão nacional, precisa ser aportado para o desenvolvimento de matrizes energéticas e de tecnologia que construam o futuro da nação brasileira", completou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha afirmou que o congresso é um marco para a cidade. “Nós somos sabedores que muito ainda temos que fazer para consolidação dessa missão do hidrogênio. Maricá investe em ciência e tecnologia acreditando que royalties também devem ser um grande instrumento de alavancagem da economia do futuro, sustentável, verde. A realização desse congresso coroa essa caminhada que a gente conseguiu construir até aqui. Hoje é motivo de comemoração”, disse o secretário.

O secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, também chamou atenção para o papel da cidade de Maricá dentro do Congresso. "Eu fico feliz que esse evento esteja acontecendo em Maricá, que é um município que recebe royalties e que não está deitado em berço esplêndido esperando o futuro chegar. Maricá está discutindo o futuro agora. Isso é motivo de orgulho", frisou.

O professor Paulo Emílio Valadão de Miranda, presidente da ABH2, ressaltou sobre o potencial do Brasil na produção hidrogênio a partir biomassas. "O país tem 850 indústrias de biogás espalhadas no país. O uso de biomassa de rejeito e de manejo fará com que essa origem de matéria-prima represente, em uma década, a maior parte do hidrogênio produzido no Brasil para fins energéticos. Então há uma oportunidade de crescimento industrial no Brasil", frisou.

O presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Carlos Senna, o presidente da Empresa Pública de Transporte (EPT), Celso Haddad; Hamilton Lacerda, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar); e Hugo Leal, secretário de Estado de Energia e Economia do Mar (Seneemar); enalteceram a cidade e chamaram atenção para a, expansão e avanço tecnológico de Maricá.

À tarde, aconteceu uma plenária sobre Energia do Hidrogênio com o seguinte tema: Fontes para Produção de Hidrogênio Renovável e de Baixo Carbono. A segunda plenária, que foi realizada no final da tarde, tratou sobre o tema Transição Energética, detalhando sobre os Polos de Hidrogênio.