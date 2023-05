Lei Seca flagrou 446 motoristas dirigindo embriagados no final de semana

Operação Lei Seca realizou ações de fiscalização em todo o estado e flagrou 446 motoristas dirigindo embriagados de sexta a domingo (26 a 28/05). No Grande Rio, os bairros da Lagoa e Botafogo apresentaram os maiores números de flagrantes. Já o município de São Gonçalo, apresentou o maior número de condutores embriagados.

Na região Serrana, ocorreram duas ações em Nova Friburgo. Uma na sexta-feira, na praça Marcílio Dias, foram 105 motoristas abordados, onde 10 apresentaram casos de alcoolemia, totalizando 9,52% da taxa de alcoolemia. No sábado, na rua Presidente Costa e Silva, foram 72 motoristas abordados na operação, onde 6 condutores apresentaram alcoolemia (8,33%).

Em Barra Mansa, houve uma ação no sábado, na rua João Valiante, em que a taxa de alcoolemia chegou a 24,8%. Em Volta Redonda, no domingo, ocorreu uma ação de fiscalização onde o percentual de alcoolemia apresentou 13,3%.

No Grande Rio, o bairro da Lagoa, no sábado, apresentou 48,7% dos casos de alcoolemia. No domingo, em São Gonçalo ocorreram duas ações, onde condutores estavam alcoolizados (34,8%). Na sexta-feira, no bairro de Botafogo, 13 condutores apresentaram alcoolemia (29,5%).

A Operação Lei Seca realiza ações de educação e fiscalização com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre os riscos de consumir bebida alcoólica antes de dirigir, além de prevenir e reduzir acidentes de trânsito.