Paiva ganha unidade de saúde totalmente revitalizada

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, entregou mais uma Unidade de Saúde da Família totalmente reestruturada. A USF Victor Chimelly, no Paiva, tem capacidade para atender oito mil usuários e é o 20º posto de saúde revitalizado nesta gestão, sendo o nono este ano. A obra obedece todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre ambientes e acessibilidade.

A estrutura física foi entregue com tudo novo: mobiliário e equipamentos. No entanto, o prefeito de São Gonçalo e o secretário municipal de Saúde, Gleison Rocha, foram unânimes em pedir aos servidores da unidade de saúde para atender bem a população de forma humanizada, com acolhimento e reciprocidade.

“Temos que cuidar e acolher mais as pessoas. Oferecer um atendimento digno. Nenhuma estrutura física vai substituir o ser humano. Precisamos prestar um atendimento de qualidade para os moradores. Vamos participar mais da nossa sociedade, abrir o coração, receber bem e mudar a vida das pessoas. Estamos aqui para isso”, pediu o prefeito.

A intenção da reestruturação nas unidades básicas de saúde é dar mais dignidade para os trabalhadores e para a população. “Estamos empenhados em prestar uma assistência melhor para os pacientes. Queremos fazer a diferença. Estamos aqui para servir o público. Por isso, venho pedir a toda equipe do posto que trabalhe com um bom acolhimento e atendimento”, disse Gleison Rocha.

Também presente na cerimônia de entrega, o deputado estadual Douglas Ruas relembrou que a reestruturação da rede básica de saúde faz parte do Programa Novos Rumos, um plano estratégico que tem o eixo Cidade Saudável, idealizado por ele quando estava à frente da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

“Essa é mais uma conquista para a nossa cidade. É fruto de um planejamento da gestão do Capitão Nelson, que foi feita ainda no seu primeiro ano de governo. O plano foi criado para recuperar todas as unidades de saúde e construir novas em locais com falta de atendimento”, lembrou Douglas Ruas.

A padronização das unidades da rede municipal da Atenção Básica é uma exigência do Capitão Nelson. Todos os novos postos de saúde estão padronizados e adequados conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes; e a NBR 9050, sobre acessibilidade. As unidades contam com ambientes climatizados e com acessibilidade (rampa, piso tátil, barras e banheiros adaptados para pessoas com deficiência). Os postos também recebem pisos novos, pintura, adequação dos espaços e revitalização da fachada.

Especialidades – A USF Victor Chimelly conta com duas equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF) com capacidade para atender oito mil usuários. Cada equipe da ESF é formada por médico generalista, enfermeiro, técnico de enfermagem e até seis agentes comunitários de saúde. A unidade ainda tem reforço das especialidades de pediatria, ginecologia e cardiologia. O posto também conta com profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que é composto por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.

Além dos profissionais, todos os programas da Atenção Básica estão disponíveis: pré-natal, saúde da criança e do adolescente, hipertensão e diabetes, combate à tuberculose e hanseníase, saúde do homem, da mulher, da população negra, grupo de apoio à amamentação e controle do tabagismo. O espaço também oferece exames laboratoriais de sangue, urina e fezes.