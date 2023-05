Secretaria de Fazenda do RJ anuncia concurso para fiscal de rendas

A Prefeitura do Rio de Janeiro, anuncia, a partir desta segunda-feira (29), inscrições abertas para o concurso público para fiscal de rendas, com remuneração inicial de mais de R$ 26 mil. As inscrições vão até às 16h, do dia 5 de julho.

O certame, que será realizado no dia 03/09, conta com 50 vagas iniciais; 37 são de ampla concorrência; 10 para negros e indígenas e 3 para pessoas com deficiência. Também haverá um cadastro de reserva para os 150 classificados posteriores.

Para concorrer ao cargo, é necessário ter nível superior em instituição superior reconhecido pelo MEC. As inscrições são feitas somente via internet, através do site oficial da Fundação Getúlio Vargas. A taxa de inscrição custa R$ 260.

A prova, em etapa única, tem 160 questões e serão realizadas em dois turnos. A prova objetiva é composta por questões de conhecimentos básicos e específicos, de caráter classificatório e eliminatório. O vencimento base inicial é de R$ 1.833,63, mais gratificações nos valores de R$ 20.289,60 e R$ 3.945,20. Com isso, o salário soma R$ 26.068,43.