Jovem morre atropelado por carro em fuga dentro de posto de gasolina

O corpo de Marcus Vinicius foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (29) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O jovem Marcus Vinicius Maciel Damasceno, de 28 anos, morreu na manhã de domingo (28), após ser atropleado em um posto de gasolina na Avenida Marechal Fontenelle, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. O rapaz estava no posto de conveniência bebendo com amigos, quando foi atingido por um carro.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava na Avenida Santa Cruz em direção a Sulacap quando perdeu o controle e acabou invadindo o estabelecimento. O carro acertou uma bomba de combustíveis, outro veículo e duas pessoas. O segundo ferido não precisou de atendimento médico.

O corpo de Marcus Vinicius foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (29), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Marcus deixa uma filha e a esposa grávida.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. “Só queria poder dizer que te amo. Brilha, minha estrelinha. Sua irmã vai sempre te amar e um dia eu te encontro”, disse a irmã.

Segundo testemunhas, os dois homens que estavam no veículo fugiram a pé. Um deles estava de tornozeleira eletrônica.

Ninguém foi preso e a área foi isolada. A perícia da 33ª DP (Realengo) foi realizada no local. Segundo a Polícia Civil, um telefone celular e documentos foram apreendidos.