MC Pipokinha abaixa as calças em cabine de pilotagem e é advertida por comandante

Mais um caso envolvendo MC Pipokinha despertou críticas nas redes sociais. Em vídeo que circula nas redes, a cantora aparece no cockpit (cabine de pilotagem) de uma aeronave comercial, sentada ao lado do piloto. No entanto, a atitude da funkeira, que foi filmada por uma pessoa de sua equipe, gerou desconforto no comandante da aeronave.

A situação, em questão, foi que aparentemente sem qualquer contexto, a funkeira abaixou as calças e mostrou a bunda em plena cabine, que ainda estava em solo. Incomodado com a ação da artista, o piloto pediu para que ela "não fizesse isso" e que "tivesse respeito".

Sem jeito após a advertência, MC Pipokinha subiu as calças de volta e ainda deu um tapinha no ombro do profissional, que pareceu não ter gostado nada da performance da cantora.