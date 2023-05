Após baixa adesão, Campanha de Vacinação contra a gripe é prorrogada no Rio

Nesta segunda-feira (29), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), prorrogou a Campanha de Vacinação contra a Influenza na cidade do Rio de Janeiro, que terminaria na próxima quarta (31). O foco é alcançar os grupos prioritários, mais vulneráveis às doenças respiratórias comuns no inverno, além de ampliar a cobertura da população geral, já que apenas 20% se vacinou, passando longe da meta de 90%.

A vacina, que pode ser tomada por qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade, previne contra os casos graves e complicações resultantes da gripe, principalmente em crianças e idosos. Com o prazo ampliado, a população tem até o fim do inverno para se imunizar. A vacina vai estar disponível em todas as clínicas da família, centros municipais de saúde e no Super Centro Carioca da Vacinação.

De acordo com dados da secretaria, foram mais de 1,3 milhões de doses aplicadas, mas a meta de alcançar 90% do público-alvo não foi batida. Até agora só foram vacinados 36% de pessoas de grupos prioritários, que incluem idosos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, crianças e trabalhadores de educação. Esses grupos vêm sofrendo uma queda no número de vacinações desde 2021.