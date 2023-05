Lourdes Duque Estrada, a 'Lurdinha', morre aos 73 anos, em São Gonçalo

Morreu na noite de domingo (28), a escritora, professora aposentada e ativista na luta pela democracia e justiça social, Maria de Lourdes da Silva Pinto Duque Estrada, a "Lurdinha", em São Gonçalo. Segundo familiares, a morte ocorreu devido a complicações de problemas respiratórios.

O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (29), no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, às 16h.

Trajetória de Lurdinha

Filha do ex-preso político Degenildo Duque Estrada, ela recebeu, também em 2014, uma homenagem na Câmara de Vereadores de Niterói, durante o ato denominado “50 anos do golpe militar | Foto: Divulgação

Escritora e professora aposentada, Lurdinha participou, em 2014, da Comissão Municipal da Verdade de São Gonçalo (CMV-SG), ocasião em que ocorreram depoimentos de pessoas perseguidas pelo regime ditatorial no país.

Filha do ex-preso político Degenildo Duque Estrada, ela recebeu, também em 2014, uma homenagem na Câmara de Vereadores de Niterói, durante o ato denominado “50 anos do golpe militar: lembrar para nunca esquecer”, que debateu os reflexos nocivos da ditadura implantada a partir de 1º de abril de 1964, restringiu a liberdade do povo, perseguiu, prendeu e torturou quem se opunha ao regime.

Mas além da luta incansável pela democracia e por justiça social, Lurdinha também foi mãe, de Pâmela, também falecida, que tinha paralisia cerebral e a quem ela dedicou todo o seu amor e atenção, e de Marcello, que divulgou o falecimento da mãe através do Facebook dela.

Em homenagem a mãe, Marcello compartilhou um texto em que conta como era ser filho de Lurdinha e a saudade que agora prevalece.

"Lurdinha foi uma mãe amorosa e dedicada, que sacrificou tudo em sua vida para cuidar de você, sua amada Pâmela. Seu amor incondicional e seu apoio incansável foram as bases que sustentaram sua família e lhes proporcionaram um lar cheio de carinho e felicidade", disse.

Lurdinha foi uma mãe amorosa e dedicada | Foto: Divulgação

"Lurdinha e Pâmela, que a eternidade lhes seja leve. Descansem em paz, sabendo que seu amor transcenderá os limites da vida terrena. Com amor, seu filho Marcello", concluiu.